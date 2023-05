Elezioni comunali a Castel di Lama e Ripatransone: ecco i nuovi sindaci. Lucciarini si conferma

Quindici i comuni (su 225) delle Marche che vanno al voto. Nella provincia di Ascoli Piceno sono Grottammare (sopra i 15mila abitanti) più Castel di Lama e Ripatransone. Per gli aggiornamenti in tempo reale sull'esito delle votazioni a Grottammare leggi qui. Per gli aggiornamenti su Castel di Lama e Ripatransone scorri gli articoli a schede.