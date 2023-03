ANCONA La roccaforte rossa, riuscita fin qui a respingere gli assalti di un centrodestra sempre più forte, non è mai stata così contendibile. A meno di due mesi dal voto per eleggere il nuovo sindaco di Ancona nel dopo, il sondaggio diper ilcristallizza una situazione di sostanziale equilibrio tra i due principali sfidanti:- alla guida della coalizione di centrosinistra - eespressione del centrodestra. Se si votasse oggi, l’risulterebbe avanti al primo turno - 42% contro il 40% che si accaparra il- mentre al ballottaggio si profilerebbe una situazione di totale equilibrio: 50% Simonella, 50% Silvetti. Fifty-fifty, direbbero gli inglesi. Pari e patta. Ma alla logica dei freddi numeri va affiancata una lettura più analitica, che tenga conto anche del primo partito in ogni tornata elettorale: quello dell’astensione. Ad unire i diversi punti dell’analisi ci pensa, sociologo e politologo, presidente della Tecnè: «C’è una grande differenza tra la partecipazione al voto al primo turno rispetto al secondo. Una differenza che registra ben 6 punti percentuali in meno (49% al primo turno, 43% al ballottaggio, ndr)».