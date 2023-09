Due marchigiane nel sabato di Lega Pro: fari puntati su Ancona-Gubbio e Fermana-Pontedera

ANCONA- Sarà un turno "spezzato" in tutti i sensi, sia come orari che come partite, la seconda giornata del girone B di Lega Pro. Juventus U23 Next Gen-Recanatese e Cesena-Spal sono state rinviate a causa delle convocazioni di alcuni giocatori con le rispettive nazionali e si recupereranno il 27 settembre rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45. Anticipi del venerdì (8 settembre) Vis Pesaro-Olbia 0-1 e Pineto-Virtus Entella 0-0 entrambi alle 20.45. Domani, sabato 9 settembre, i piatti forti del turno alle 18.30 con Ancona-Gubbio, Arezzo-Carrarese, Fermana-Pontedera, Sestri-Lucchese e Torres-Rimini. Posticipo di domenica (ore 20.45) Perugia-Pescara.

Continua...