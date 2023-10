Domenica (e lunedì) di Lega Pro. Spicca il derby Fermana-Ancona. Recanatese con il Pescara. Vis in posticipo

ANCONA Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì/giovedì, torna in campo il girone B di Lega Pro che per l'undicesima giornata scenderà in campo tra oggi (domenica 29 ottobre) e domani (lunedì 30 ottobre). Questo il programma completo

Domenica 29 ottobre

Ore 14.00

Juventus Next Gen. - Olbia

Torres-Spal

Ore 18.30

Pescara-Recanatese

Ore 20.45

Fermana-Ancona

Lucchese-Pontedera

Lunedì 30 ottobre

Ore 20.45

Arezzo-Gubbio

Cesena-Carrarese

Perugia-Virtus Entella

Sestri Levante-Rimini

Vis Pesaro-Pineto

