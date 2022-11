Covid, certificati e autodichiarazioni: le nuove regole per la scuola. Intanto nelle Marche aumentano ricoveri e contagi

Eppure si muove. E non poco. I ricoveri da Covid-19 sono saliti nelle Marche, nell'ultima settimana, a 133: +31 rispetto ai 102 dell'11 novembre. Tre si trovano ora in Terapia intensiva, quattro in Semintensiva (+2) e 126 in reparti non intensivi (+29). In crescita anche il numero delle persone in osservazione nei pronto soccorso (da 13 a 23) e le quarantene (da 6.479 a 7.478). Si sono registrati complessivamente 5.568 casi di positività (+1.225 sulla settimana precedente) con l'incidenza cresciuta da 288,76 a 370,21. I numeri ufficiali sono stati comunicati dalla Regione Marche nel bollettino ora settimanale. I morti correlati al Covid sono stati, negli ultimi 7 giorni, 5.