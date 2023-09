Concorso per il Ministero degli esteri, stipendi a partire da 23mila euro: requisiti e come fare domanda

Nuovi concorsi pubblici in arrivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ne potrà bandire anche più di uno nel 2023 e nel 2024 per realizzare oltre 1200 assunzioni di personale. In particolare, i posti di lavoro nel Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale da coprire sono rivolti alle seguenti figure: 600 assistenti; 620 funzionari. Numero, però, che potrebbe aumentare.