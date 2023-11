Bonus 550 euro Inps per i lavoratori part-time, domande fino al 15 dicembre: requisiti e come richiederlo

Bonus 550 euro per lavoratori part-time. C'è tempo fino al 15 dicembre per accedere al contributo per gli stagionali con lunghi periodi di inattività. La domanda si invia sul portale Inps (o tramite patronati), ma non oltre la metà del mese di dicembre.

L’agevolazione, già presente lo scorso anno, è stata rinnovata per il 2023 con il decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio, che prevede il riconoscimento del bonus per tutte le tipologie di contratto part time e non solo ciclico verticale come accaduto lo scorso 2022.