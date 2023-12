Chiara Ferragni, la Procura si muove: rischia indagine per frode in commercio, persi altri 100mila follower

Chiara Ferragni ancora in silenzio social, completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse in seguito alla diffusione della notizia della multa da oltre 1 milione di euro imposta dall'Antitrust alle sue società per il caso del pandoro Balocco. Non più una parola a riguardo da allora, né da parte sua né da parte del marito Fedez, che è ricomparso oggi su Instagram con alcune 'stories' riguardanti la chiusura della stagione del suo podcast 'Muschio Selvaggio'.