Chiara Ferragni apre il nuovo negozio a Roma, i look degli invitati: da Chanel Totti a Francesca Fagnani e Laura Chiatti

Chiara Ferragni sbarca a Roma. L'influencer più famosa d'Italia ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand nella Capitale, precisamente in via del Babuino. Per l'apertura ha organizzato una mega festa all'Hotel de Russie, location di lusso tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, con la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.