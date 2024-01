Chiara Ferragni, il Codacons attacca: «Le faremo rimborsare chi ha comprato il pandoro». La 'stangata' da 1,65 milioni

Il Codacons ancora contro Chiara Ferragni. L'associazione dei consumatori, dalle cui denunce è «nato lo scandalo del pandoro-gate e la successiva indagine della magistratura per truffa aggravata», ha lanciato una «azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco 'Pink Christmas' il rimborso delle maggiori somme pagate».