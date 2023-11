Marche, terra di santi, poeti e allenatori. Non solo Mancini. Dietro i successi di Sinner c'è il tecnico ascolano Simone Vagnozzi

Marche, terra di santi, poeti e allenatori. L'ultima conferma arriva nel tennis. Perché dietro l'esplosione di Jannik Sinner c'è la mano dell'ascolano Simone Vagnozzi, tecnico dal 28 febbraio 2022 del campione di San Candido. E non è un caso che nell'ultimo anno Sinner abbia fatto il definitivo salto di qualità regalando all'Italia una Coppa Davis che mancava da 47 anni. Come diceva Mauro Sandreani da Cantiano, ex calciatore e allenatore, storico collaboratore tecnico di Antonio Conte alla Juve e in Nazionale dove poi ha lavorato per 5 anni anche con Roberto Mancini, «il talento si allena». Ovvero: la materia prima conta, ovviamente, ma poi ci vuole un allenatore giusto per migliorarla, maturarla, farla crescere anche in consapevolezza. E per fare questo servono tecnici dedicati che non corrispondono sempre alla figura dell'ex campioni. La storia di Simone Vagnozzi è emblematica.