Cheddira, da Loreto al Qatar: conto alla rovescia per l'esordio mondiale dell'italomarocchino contro la Croazia

Che dire di Cheddira? Semplice: che sarà l'unico "italiano" in campo in questo Mondiale. L'italo-marocchino, nato a Loreto il 22 gennaio 1998, esordirà domani mattina alle 11 (ora italiana) in Qatar contro la Croazia di Brozovic e Modric (Girone F con Canada e Belgio). Chissà quanta emozione per babbo Aziz e famiglia.