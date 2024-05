Continua l'allerta meteo per pioggia nelle Marche, ecco il tempo previsto in settimana

L'allerta meteo per pioggia nelle Marche continua. Ormai si passa da un antipasto d'estate a un retrogusto di autunno nel giro di poche ore. Domenica scorsa tutti in spiaggia, oggi tutti con l'ombrello. Tempo instabile in questa coda di maggio: nuova allerta meteo, la numero 32 dall'inizio del 2024, nelle Marche per la giornata di oggi. Il colore è sempre il giallo (la criticità minima, quindi, nella scala delle allerte) ma la pioggia prevista, rovesci o temporali localmente di forte intensità, attesi in tutta la regione, potrebbero creare disagi e difficoltà soprattutto nella fascia collinare o alto-collinare. E ancora allerta meteo, sempre per pioggia, la numero 33, anche per la giornata di domani mercoledì 29 maggio 2024.