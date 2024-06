Anticiclone africano Scipione, arriva il super caldo: impennata delle temperature: picchi di 40 gradi (30 nelle Marche)

L'Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, battezzato Scipione in omaggio al celebre generale romano Scipione l'Africano. La pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale sta inaugurando una sequenza di giornate stabili con temperature in progressivo aumento, segnando così l'inizio di un periodo estivo che si protrarrà fino alla fine della settimana. Tuttavia, un cambiamento significativo è previsto per il Nord Italia a partire dal weekend, con l'arrivo di una depressione atlantica che porterà temporali e un calo delle temperature.

