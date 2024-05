Cecilia Rodriguez, l'addio al nubilato scatenato in Andalusia: le foto della festa con Belen e le amiche prima delle nozze con Ignazio Moser

Il 30 giugno sposerà il suo Ignazio Moser e come ogni futura sposa Cecilia Rodriguez ha partecipato al suo addio al nubilato organizzato da alcune amiche in Spagna. Insieme alla sorella Belen Rodriguez, alla “cognata” Debora Togni e un gruppo di amiche, l’influencer si è scatenata per una vacanza all'insegna del divertimento.