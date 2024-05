Cavalieri del Lavoro, cosa sono e come vengono scelti: la nomina del Presidente della Repubblica. Ecco i più famosi

Sono stati resi noti oggi i nomi dei nuovi 25 Cavalieri del Lavoro, nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Tra questi ci sono alcuni personaggi noti come Marina Berlusconi e Caterina Caselli. Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del nostro paese e serve a onorare personaggi e imprenditori che si sono distinti per meriti speciali in campo economico, industriale o nel loro ambito lavorativo. Vediamo insieme cosa sono i Cavalieri del Lavoro, come ci si diventa e in quali attività vengono coinvolti.

Cavalieri del Lavoro, cosa sono

Fondata nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene annualmente conferita dal Presidente della Repubblica a imprenditori, uomini e donne, che si sono distinti per aver dato un significativo contributo all’economia nazionale e per il loro impegno etico e sociale nel migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel Paese. Ogni anno, il numero massimo di nomine è limitato a venticinque.

L'operato dei Cavalieri del Lavoro è guidato dai principi della solidarietà, del merito e dei valori legati al lavoro. Essi promuovono, sia individualmente sia collettivamente, attraverso le iniziative della Federazione, relazioni industriali corrette e modelli innovativi di welfare nelle loro aziende.