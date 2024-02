Castelfidardo, si ribalta l’auto guidata dalla mamma: muore bambino di 5 anni, ferito il fratellino. «Bussava al finestrino»

CASTELFIDARDO Un bambino di 5 anni è morto ieri sera in un incidente stradale. Il piccolo viaggiava, in direzione Castelfidardo, nell'auto con la mamma e il fratello più grande che non hanno subito conseguenze particolarmente gravi. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica l'auto - una Toyota verde - guidata dalla madre mentre percorreva via Jesina avrebbe sbandato per poi uscire di strada piombando in un vivaio al lato della carreggiata.