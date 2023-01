Tregua fiscale ai nastri di partenza. Tutti i dettagli su come accedere alla finestra aperta dal governo per chiudere la partita con il fisco, tra irregolarità, ritardi e pendenze arriveranno antro fine mese. Ma è già noto come La Legge di Bilancio 2023 abbia tutti gli ingredienti e una serie di disposizioni finalizzate a permettere la regolarizzazione agevolata di violazioni fiscali di varia natura, nonché permettere la chiusura di liti fiscali pendenti e la rottamazione/stralcio di cartelle di pagamento emesse da Agenzia Riscossione. La regola generale è: pagare per intero le imposte dovute ma senza l’aggravio di spese e interessi che renderebbero il saldo impossibile soprattutto per chi è in difficoltà dopo due anni di crisi.