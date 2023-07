Rincaro carburanti: prezzi in aumento. Ecco i costi al litro più convenienti nelle cinque province marchigiane

Con un Caronte alle porte ed un'estate torrida appena iniziata, in Italia cresce il numero degli automobilisti che si mette in strada per raggiungere le mete delle proprie vacanze e che devono fare i conti con i nuovi rincari dei carburanti. L'Istat ha però confermato che, grazie al calo dei prezzi dell'energia, l'inflazione di giusgno ha registrato "una netta decelerazione", attestandosi al 6,4% su base annua e al 5,6% nel mese. Contrariamente, l'indice dei prezzi dei beni energetici è completamente crollato il mese scorso, dal +11,5% al +2,1%. I listini dei prezzi di benzina e gasolio ne hanno risentito, tornando a crescere fino a sfiorare i 2 euro al litro.

L'export mobili Marche cresce verso i principali mercati internazionali. Andamenti positivi verso l'Arabia Saudita (+150,6%) e il Belgio (+103,6%)