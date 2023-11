, coach ascolano dal 2022 di Jannik Sinner . Fresco di impresa insieme ai suoi compagni azzurri. C’è anche il suo lavoro in questa Coppa Davis che torna in Italia dopo 47 anni.«Sensazioni straordinarie, tutte da vivere e non facili da raccontare».«Non è facile, anche se siamo abituati a questo tipo di situazioni. Ripenso all’ultima settimana agli Atp di Torino, il crescendo emotivo, poi la Davis. Giorni particolari, intesi, unici».