Caldo, scatta l'allerta gialla in Italia: sei città sotto osservazione. Ecco dove farà più caldo nelle Marche

È esplosa l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. Sabato scatta l'allerta gialla. Ma cosa significa? Il «livello 1 di allerta» si attiva per le condizioni meteorologiche che non comportano un rischio «alto per la salute» della popolazione. Sotto osservazione a Roma e altre 5 città: Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia. La notizia è stata diramata dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Da sottolineare che il livello 1 di allerta sugggerisce di «prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli» e di segnalare «ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento».