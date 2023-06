Terrore in un parco di Annecy, siriano richiedente asilo accoltella diverse persone: feriti gravemente 4 bambini e 2 adulti VIDEO

Terrore in Francia, ad Annecy, in Alta Savoia. Un uomo di origine siriana armato di coltello ha aggredito alcune persone in un parco giovedì mattina. Tra questi ci sono 4 bambini e 2 adulti, secondo quanto fa sapere la prefettura. Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. Alcuni sarebbero ricoverati in gravi condizioni e sarebbero in pericolo di vita. Nel suo tentativo di fuga sarebbe stato fermato da un anziano che si trovava nel parco e che è stato ferito.

Attentato ad Annecy

L'uomo, un 31enne, ha ferito 4 bambini e 2 adulti ed è stato arrestato. Attualmente si trova in ospedale in stato di fermo. Secondo dei testimoni citati dalla stampa locale, indossava un turbante. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l'avvenuto arresto «grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine».