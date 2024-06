In Messico c'è stato il primo caso di una persona morta per avere contratto l'influenza aviaria da virus A/H5N2. Si tratta di un uomo di 59 anni che secondo le autorità locali soffriva già di diverse malattie ma sembra che la sua morte non dipende da esposizione a pollame o altri animali. Cosa è l'Influenza Aviaria e la nuova variante il Virus A/H5N2.