ASCOLI Il rebus degli autovelox, tra sicurezza stradale e il rischio di utilizzare questo strumento per fare cassa, torna sotto i riflettori anche sul territorio piceno, trainato dal nuovo decreto in materia voluto dal ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, per contrastare il fenomeno delle “multe selvagge”. Con i tratti di strada dove poter installare i rilevatori di velocità che saranno definiti direttamente dal prefetto sulla base di documentazione fornita dagli enti per dimostrare che siano necessari per limitare gli incidenti.