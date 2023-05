Ancona verso il testa a testa, Silvetti apre a Rubini (che resta contrario). Simonella: «Pronti a dialogare in maniera diretta»

ANCONA- Ancona si prepara al ballottaggio. La fascia di sindaco, dopo la fine del mandato di Valeria Mancinelli (centrosinistra) in carica dal 2013, si deciderà nuovamente alle urne nelle giornate del 28 e 29 maggio. Con un'affluenza del 54,94%, nella prima tornata elettorale il candidato della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti ha totalizzato il 45,11% delle preferenze seguito da Ida Simonella (candidata per il centrosinistra) con il 41,28%. Proprio loro due si giocheranno il testa a testa cercando di accaparrarsi le percentuali ottenute da Roberto Rubegni (Europa Verdi) con l'1,69%, Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani) con il 2,18%, Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle) con il 3,64% ma soprattutto Francesco Rubini (Altra Idea di Città e Ancona Città aperta) con il 6,11%. Proprio quest'ultimo potrebbe indossare i panni dell'ago della bilancia, determinante per la vittoria finale.

Continua...