Ambra Angiolini presenta il Concerto Primo Maggio, chi è la conduttrice ex di Non è la Rai? Età, malattia, fidanzato, figli, la terapia e Instagram

Ambra Angiolini presenta il Concerto Primo Maggio. «Pochi discorsi e piccole grande frecce da lanciare: nessuno viene qui per provocare e basta, la provocazione fa parte di un mondo che dovrebbe sistemare le cose ma non le sistema, molte volte ha a che fare con la sensazione che ci si debba incazzare, ma poi il rumore copre la soluzione e ci si dimentica di chiederla», dice Ambra Angiolini, per la sesta volta al timone dell’evento. Ad affiancarla ci sarà Biggio, già membro del duo de I soliti idioti e ora anche spalla di Fiorello a Viva Rai2! La maratona partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2. Ma vediamo chi è Ambra Angiolini?