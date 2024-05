Weekend instabile con allerta meteo, sabato di pioggia e domenica (forse) di sole. Ecco le previsioni del tempo sulle Marche

Avevate l'intenzione di fare un salto in spiaggia? Nel caso, questo sabato, portatevi l'ombrello anziché l'ombrellone. Nuova allerta meteo gialla (la 31esima da inizio anno) per temporali su tutta la regione Marche per l'intera giornata di domani sabato 25 maggio. Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio sono infatti previsti rovesci o temporali sparsi. I fenomeni potranno essere intensi e saranno più probabili e numerosi nelle zone di allerta 1, 3 e 5 (la fascia collinare-appenninica), mentre nelle zone 2, 4 e 6 (da Gabicce a San Benedetto del Tronto) saranno più sporadici e più probabili nella porzione collinare mentre lungo la fascia costiera le precipitazioni sono previste a carattere di breve rovescio. Fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio.