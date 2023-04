Alessio Corvino a Verissimo, chi è il corteggiatore (scelto) da Lavinia a Uomini e Donne: età, la morte del padre e Instagram

Prima intervista di coppia per Lavinia Mauro e Alessio Corvino. usciti mano nella mano dal daiting show di Maria De Filippi ora i due ex di Uomini e Donne arrivano a Verissimo. Su Canale 5 oggi domenica 30 aprile, alle 16.30 tornano le interviste di Silvia Toffanin. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori. Ma vediamo insieme chi è Alessio Corvino.