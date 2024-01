Alessio Cini, bruciato vivo nel giardino di casa: fermato il cognato Daniele Maiorino. «L'ha ucciso per l'eredità»

Svolta nell'omicidio di Alessio Cini, 57 anni, originario di e residente ad Agliana ( Pistoia), il cui cadavere parzialmente carbonizzato era stato trovato dalla figlia adolescente nelle prime ore di lunedì 8 gennaio nel giardino della sua villetta, in località la Ferruccia. Nella notte la Procura diretta da Tommaso Coletta, ha disposto il fermo del cognato, Daniele Maiorino, anche lui originario di Prato, 58 anni compiuti due giorni fa, nonchè suo vicino di casa. Il delitto sarebbe stato pianificato per entrare in possesso dell'eredità del cognato.