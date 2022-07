Economia, futuro e Carloni: si al reshoring, no alla cinesizzazione

Le Marche sono a un bivio: cambiare passo o lasciarsi travolgere. L'assessore all'Economia Mirco Carloni - il vero ministro delle finanze della regione - non ha dubbi sul futuro: basta piangersi addosso, il modello del metal mezzadro non corre più. Bisogna fare tornare le aziende qui, basta sfide con chi abbassa la qualità, abbiamo solo da perderci. Cinesizzarsi è una iattura. E il merlonismo non è finito.