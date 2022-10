Youtuber che pensano dal vivo e salgono sul palco: a Fano e Pergola gli spettacoli Rick Dufer, Curiuss e Mercadini

FANO - Al via una nuova rassegna tutta finalizzata ai giovani del territorio: si chiama “FOSFORO ACTS Youtuber che pensano dal vivo” ed è organizzata dalla RTI Rocca Malatestiana, con direzione artistica di Massimo Puliani, e promossa dall’ Ambito Territoriale Sociale n.6 nell’ambito della programmazione del progetto “Torno entro le 6” avviato per sensibilizzare le nuove generazioni e offrire loro spazi di condivisione culturale e artistica quali strumenti di prevenzione alla povertà educativa e contrasto al fenomeno del ritiro sociale giovanile.

La collaborazione

La rassegna è in collaborazione con l’Associazione “Sillaba Teatro” e vede la partecipazione degli Istituti di Istruzione Superiori Liceo Nolfi-Apolloni , Polo 3 e Liceo Scientifico “G.Torelli” di Fano e Pergola. Protagonisti 3 youtubers, “cliccati” da quasi 800 mila followers su Youtube e sui social da giovani dai 14 ai ai 35 anni! I tre attori/divulgatori si chiamano: Riccardo dal Ferro, Alan Zamboni e Roberto Mercadini, noti i primi due rispettivamente con il nome di Rick Dufer e Curiuss, mentre il terzo, Mercadini, ha mantenuto il suo nome ed è la rivelazione dell’anno.

Il programma

In programma sei rappresentazioni tra Fano e Pergola, i primi tre alla Rocca, nel Salone delle Esposizioni, e gl altri fra Gennaio e Febbraio 2023, in matinèe riservate alle scuole ad ingresso gratuito nell’auditorium del liceo Scientifico di Fano e nel Teatro di Pergola:

Sabato 29 ottobre 2022, ore 21:15, si inizia alla Rocca con L’ “Orlando Furioso” riletto e interpretato creativamente (con “Memoria e Tradimento”), da Roberto Mercadini, che cavalca l'ippogrifo: una danza scatenata di bizzarrie comiche e di dolcezze effervescenti, un'orgia di aurore boreali, un sabba angelico ed esilarante.

Sabato 12 novembre 2022, ore 21:15 Ric Duffer (Riccado dal Ferro) proporrà “Le vite di Spinoza”, una performance teatrale con la quale il direttore della rivista di filosofia Endoxa rileggerà il filosofo, l’ eretico dal cuore d'oro spaziando da “Spinoza & pop corn” al “postcast “Daily Cogito”. Lo spettacolo vuol riportare lo spirito di Spinoza sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più riprese dentro corpi e menti tra le più disparate. Scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori e alieni .

Martedì 27 dicembre 2022, ore 21:15 è la volta di Curiuss, Alan Zamboni, che racconterà il mondo scientifico attraverso i fallimenti che hanno cambiato le sorti dell'umanità. Raccontare la scienza a partire dai fallimenti è un’operazione che secondo Curiusss dà una prospettiva nuova e illumina meglio i processi alla base del progresso, svelando come il fallimento sia all’ordine del giorno nel mondo della ricerca e di quanto sia strutturale al conseguimento dei grandi traguardi a cui la scienza ci ha abituati.

I biglietti

Informazioni e biglietti per gli spettacoli nel Salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana di Fano: Teatro della Fortuna di Fano, T. 0721.800750 da mercoledì a sabato esclusi i festivi 17.30 – 19.30, mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30; Nel giorno di spettacolo dalle ore 20,00 il botteghino sarà attivo solo alla Rocca Malatestiana. On line è attiva la prenotazione: www.vivaticket.it

Il Fab Lab alla Rocca Malatestiana sarà attivo il martedì, mercoledì giovedì e venerdì con orario: 9/12 15/18 (progetto tecnologico per le scuole) e dal martedì al venerdì con orario: 17/21 e domenica 15/21 con messa a disposizione gratuita della sala attrezzata per prove musicale di giovani band. Per le richieste: https://www.instagram.com/fablab_fano