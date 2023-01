Maxi yacht blocca la viabilità tra Gabicce e Cattolica. Guarda il video

GABICCE - Trasporto eccezionale, mercoledì notte, in via Garibaldi tra Cattolica e Gabicce. Carico prezioso: un maxi yacht della Ferretti in viaggio. Erano da poco passate le 22. Il trasporto ha richiesto delle manovre di precisione e il blocco parziale della viabilità, costringendo diversi automobilisti a strade alternative. Impossibile capire di quale modello si trattasse. Ricordiamo che Ferretti Yachts ha presentato al Boot di Düsseldorf il primo modello della nuova gamma che crea un’esperienza senza limiti fra cielo e mare. La nuova gamma della Ferretti Yachts, che ha nel nome le iniziali del brand (FY), introduce uno stile capace di dare forma alle nuove esigenze degli armatori: contatto indissolubile con l’ambiente circostante, materiali e navigazione più sostenibili, dettagli personalizzati e personalizzabili, legame diretto con il mare e il cielo.

Il primo modello della nuova gamma presentato al Boot di Düsseldorf



Il primo modello della nuova gamma a debuttare nel 2023 è Ferretti Yachts InFYnito 90. Con una lunghezza fuori tutto di 26,97 metri (88ft 6in) – con Lh entro i 24 metri che lo fa rientrare nella categoria delle imbarcazioni da diporto a certificazione CE – e un baglio massimo di 7,33 metri (24ft 1in), è stato progettato per far vivere agli amanti del mare una nuova, inimitabile esperienza.