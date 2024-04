PESARO Il futuro è dei giovani e loro devono essere i motori del cambiamento. Ci conta molto la Capitale italiana della cultura 2024 dove si stanno svolgendo una serie di incontri organizzati dell’associazione Wayouth con il supporto della Fondazione Wanda Di Ferdinando e, appunto, il patrocinio di Pesaro 2024. Oltre 200 studenti delle scuole superiori del territorio sono coinvolti in cinque tappe pensate come maratone didattiche da 3 giorni no-stop che li porteranno a progettare idee innovative a partire dalle parole chiave arte, natura e tecnologia, i pilastri del dossier di pesaro 2024.

Il coinvolgimento

Già avvenuto l’incontro di febbraio, si è appena concluso quello di aprile (3-5) e le prossime saranno 8-10 maggio, 16- 18 ottobre e la tappa finale con studenti da tutta Italia 11-13 dicembre tutti tra Palazzo Gradari e Palazzo Mazzolari. «Wayouth sposa le tematiche di Pesaro Capitale della Cultura 2024 – dice Silvano Straccini direttore generale di Pesaro 2024 -le idee e i progetti nati durante questi laboratori possono essere di grande spunto per il futuro di questa città e i giovani stessi, beneficiari delle iniziative didattiche di WAYouth, potranno essere artefici di progetti più o meno grandi che saranno effettuati tra il 2024 e il 2025». «La Fondazione Wanda Di Ferdinando è un ente del terzo settore e ci occupiamo di giovani generazioni con istruzione di qualità e parità di genere sia in Italia che all’estero con i progetti che finanziamo – spiega la presidente della Fondazione Maria Chiara Panicali – abbiamo scelto di sostenere l’associazione Wayouth perché promuove consapevolezza nei giovani che speriamo potranno incidere in futuro nel territorio in cui vivono».

Associazione no-profit

Sean Lo Prinzi presidente di Wayouth parla dell’associazione «Wayouth è una no-profit composta da più di 60 giovani under-25, provenienti da tutto il Paese. Si occupa di promuovere l’innovazione all’interno del mondo scolastico attraverso la progettazione di laboratori didattici per studenti e studentesse, secondo il modello del peer-mentoring.

Nata nel 2017 in seno al Ministero dell’Istruzione, negli anni Wayouth è riuscita a intercettare più di 12.000 giovani con l’obiettivo di ingaggiare e connettere le nuove generazioni verso l’espressione della loro visione di società e futuro». L’assessore alla bellezza del comune di Pesaro Daniele Vimini conclude: «Siamo felici dello sviluppo generale di questo progetto che rientra pienamente nelle corde e nella visione di Pesaro 2024; durante questi eventi i giovani sono chiamati a confrontarsi e relazionarsi per elaborare nuove idee, grazie anche al peer-mentoring. Quello che ci aspettiamo da questo percorso è un patrimonio per Pesaro e per il suo futuro».