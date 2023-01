Solidarietà Vuelle aspettando Verona (e la Coppa Italia): una sopramaglia unica per un aiuto concreto a Casa Tabanelli

PESARO - Un sabato sera davvero speciale attende la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e tutti i suoi tifosi: in occasione del match della 16^ giornata di Serie A in programma alle 20.30 contro la Tezenis Verona infatti i biancorossi entreranno sul parquet della Vitrifrigo Arena con una sopramaglia speciale.

Warm Up Your Passion è il titolo dell’iniziativa benefica promossa dal Title Sponsor Prosciutto di Carpegna e dalla famiglia Beretta che ne è proprietaria, poi sviluppata dalla VL e trasferita a Caritas Pesaro.

Un’idea che sta già suscitando grande interesse nei tifosi biancorossi e che è stata spiegata nel dettaglio nel corso della conferenza che si è tenuta nella Sala Rossa del Comune di Pesaro.

Ario Costa: «Iniziativa fortemente voluta»

Il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa ha detto: «Sono molto felice di presentare questa iniziativa voluta fortemente da Prosciutto di Carpegna per rafforzare ulteriormente il legame tra il territorio e il nostro Main Sponsor, sempre attento alle esigenze della comunità di Pesaro e provincia. Queste sopramaglie sulle quali sono presenti i soprannomi dei giocatori verranno messe in vendita sabato, giorno del match contro Verona. Il ricavato sarà consegnato a Caritas Pesaro per essere devoluto a Casa Tabanelli».

Enrico Franci, responsabile marketing della Victoria Libertas, ha aggiunto: «I soprannomi sono stati scelti dai giocatori e verranno spiegati a partire da oggi con dei video pubblicati sui canali social ufficiali della VL. Le sopramaglie rappresentano un pezzo unico e saranno acquistabili online sul VL Shop nel corso della partita contro Verona al prezzo di 150 euro. Abbiamo scelto ‘Warm Your Passion’ come titolo di questa iniziativa non a caso, dal momento che vogliamo riscaldare il cuore di tutti».

Il grande cuore della Vuelle

Andrea Mancini, coordinatore Caritas Pesaro, ha sottolineato: Grazie a Prosciutto di Carpegna e alla VL; il messaggio che vogliamo trasmettere è quello della comunità che ha a cuore anche chi deve affrontare dei momenti difficili. Casa Tabanelli è stata donata da Lions Pesaro ed è da anni gestita da Caritas. Accogliamo persone che hanno deciso di risollevarsi da condizioni di fragilità. I proventi che ricaveremo dalla vendita delle sopramaglie saranno utilizzati per creare un’area ricreativa in cui riscoprire il proprio benessere. Ospitiamo 15 persone che hanno deciso di intraprendere un percorso di cura o ripartenza; poter disporre di uno spazio di condivisione è dunque importante dato che al centro c’è l’essere umano con il suo benessere. Casa Tabanelli può contare su circa 50 volontari in età lavorativa che ruotano attorno a Caritas, si tratta di un luogo che già funzionava bene e che ora è davvero completo».

I biglietti per la partita con la Tezenis Verona

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che sono acquistabili i biglietti per assistere al match della 16^ giornata del campionato di Serie A tra i biancorossi e la Tezenis Verona in programma sabato 21 gennaio alle 20:30 alla Vitrifrigo Arena.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Online su Vivaticket.com;

VL Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13.00 e dalle 15:30 alle 19:30;

In tutti i punti vendita Vivaticket;

Presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 18:30 di sabato 21 gennaio

I PREZZI DEI BIGLIETTI

Questi i prezzi dei biglietti per assistere al match Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Tezenis Verona:

CURVA K E CURVA BIANCOROSSA (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto;

TRIBUNA LATERALE L2, L8 e N1, N7: 25 euro intero e 15 euro ridotto;

TRIBUNA (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto;

PARTERRE: 60 euro intero e 30 euro ridotto;

POLTRONCINE: 100 euro intero e 50 euro ridotto;

CURVA OSPITI: 20 euro intero e 14 euro ridotto

*La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni