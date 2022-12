VL Pesaro - Virtus Bologna, alla Vitrifrigo Arena record di spettatori. Scende in campo la solidaretà: raccolta fondi per gli alluvionati

PESARO - Una sfida da signori degli anelli. Nel senso di terzo anello (della Vitrifrigo Arena) riaperto per la grande occasione. La Vuelle Carpegna Prosciutto (7 vittorie in campionato), stasera, alle 19, affronterà a Pesaro la Virtus Bologna (10 vittorie) guidata dall'ex coach biancorosso Scariolo. Basterebbe questo regalo di Natale posticipato per riempiere il palazzetto pesarese (che non a caso potrebbe segnare il record stagionale di spettatori) avviato verso le 8mila presenze, fra abbonamenti, biglietti venduti e i 300 tifosi bolognesi.

Cuore in campo e fuori

Ma tra Pesaro e Bologna non è mai una sfida banale: stasera, infatti, la società biancorossa invita i propri tifosi a scendere in campo per aiutare gli alluvionati dello scorso 15 settembre. E' infatti prevista una raccolta fondi in favore del Comune di Cantiano e delle altre località del territorio bisognose di aiuto. Tre i punti di raccolta fondi allestiti: ingresso principale lato settore L, Ingresso principale lato settore N e ingresso Parterre. Si confida nel grande cuore in campo della Vuelle e, sugli spalti, dei tifosi pesaresi. Sarebbe un regalo di Natale graditissimo.