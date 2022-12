Una volpe si aggira sulla scogliera di Pesaro: «Non si può più neanche amoreggiare in pace»

PESARO - Una volpe si aggira, più incuriosita che intimorita, tra le scogliere del porto di Pesaro. La segnalazione arriva dalla pagina Instagram "Welcome to Pesre" arrichita da un video che mostra l'animale a pohi metri dalle auto mentre passeggia sugli scogli. Il luogo è molto frequentato dai pescatori, ma la sera è uno dei luoghi ideali per le coppiette, tanto che l'ironico commento è: "Niente troppi animali non si amoreggia più tra i due fari. Pesaro si ribadisce città degli animali #wepesaro"