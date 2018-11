Volontaria fanese di 23 anni rapita da guerriglieri armati in Kenya

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALINDI - Una volontaria fanese di 23 anni sarebbe stata rapita ieri sera in Kenya.L'attacco, riferiscono i media internazionali, avrebbe avuto luogo ieri sera nella zona di Kilifi, un'ottantina di km a est di Malindi. Decine di uomini "pesantemente armati", probabilmente estremisti islamici, avrebbero ferito diverse persone e rapito la 23enne fanese, S.C. che si trova in Africa per conto della associazione, sempre con sede a Fano, Africa Milele Onlus. Nell'azione sarbbero state rapite anche altre persone, La ragazza sarebbe stata prelevata da uomini armati nel suo appartamento in affitto a Chakama.Â