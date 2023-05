Sgarbi, il collezionista: il prosindaco di Urbino ora è primo cittadino di Arpino (ed è in ballo per diventare consigliere a Latina)

URBINO - Il prosindaco di Urbino Vittorio Sgarbi, già assessore a Viterbo e consigliere regionale in Lombardia, dopo aver lasciato la carica di sindaco di Sutri (nel Viterbese) si è preso con la sua lista Rinascimento quella di Arpino, nel Frusinate, vincendo le elezioni con il 44,39% dei voti sulle due civiche di Andrea Chietini (30,46%) e Gianluca Quadrini (25,15%).

«Mi vogliono per dare la rinomanza che merita»

Il sottosegretario alla Cultura, oltre che aver portato a casa la poltrona nella patria di Cicerone, è ancora in ballo pure per la carica di consigliere a Latina. «Gli arpinati hanno scelto Sgarbi come sindaco perché volevano che la città di Arpino avesse la rinomanza che merita - ha spiegato il critico - per la sua storia per la quale una persona, che è particolarmente comunicativa e legata al mondo della cultura, è adatta»