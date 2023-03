FANO - La Regione Marche non può restare insensibile al significativo ritrovamento archeologico effettuato dalla Soprintendenza in questi giorni nella nostra città, dato che si tratta, come è risultato fin dai primi accertamenti, della più importante scoperta in tutta la regione. La figura di Marco Vitruvio Pollione e i suoi legami storici con Fano sono da promuovere in modo adeguato, come testimonianza illustre delle Marche.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Rifiuti, l'Ata rinuncia al ricorso al Tar contro la Regione. Già incaricati due avvocati per 12mila euro

L’architetto dell’antica Roma

E’ questo lo stimolo prodotto dalla capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale, Marta Ruggeri, che ha elaborato una proposta di legge tesa a sostenere iniziative legate all’opera e al pensiero del grande architetto vissuto in epoca augustea. La proposta prevede uno stanziamento di 50.000 euro annui nel triennio 2023 -2025. «La recente e importantissima scoperta archeologica in centro storico a Fano – ha dichiarato Marta Ruggeri - può dunque imprimere un potente slancio ad attività come salvaguardare lo straordinario patrimonio archeologico locale di epoca romana oppure consolidare la rete di enti impegnati a valorizzare la figura e l’opera di Vitruvio, a partire dal Centro Studi Vitruviani».

La proposta di legge depositata da Ruggeri ricorda l’importanza storica e culturale di Vitruvio, il grande architetto dell’antichità che influenzò il pensiero tra gli altri di Leonardo, Raffaello, Bramante, Francesco di Giorgio Martini, Palladio e in tempi più recenti Le Corbusier.

L'articolato

Il testo si compone di quattro articoli. Il primo definisce le finalità della legge, in linea con lo statuto regionale e le funzioni che l’amministrazione marchigiana deve svolgere in ambito culturale.

Il secondo articolo dispone appunto il sostegno alle iniziative per la promozione vitruviana, mentre il terzo prevede un comitato attuativo, che dovrà essere composto dal governatore, dal presidente del consiglio regionale, dal sindaco di Fano, dal presidente del Centro Studi e da un funzionario della Regione come segretario.

Le disposizioni finali quantificano le risorse necessarie in 50.000 euro all’anno, a cominciare dal triennio 2023-2025. Le spese sono da coprire riducendo alcuni stanziamenti in bilancio.

L'ipotesi della basilica

La scoperta di ambienti decorati con marmi preziosi nei pressi di quella che doveva essere la parte centrale dell’antica Fanum Fortunae, ovvero del foro, hanno fatto subito pensare al ritrovamento della basilica di Vitruvio; ipotesi che deve essere confermata con il proseguimento degli scavi. In questi giorni il luogo della scoperta è stato fatto oggetto di continui assembramenti da parte di curiosi desiderosi di vedere con i propri occhi quanto rinvenuto. Purtroppo il cantiere è off limit e gli scavi sono stati sospesi.