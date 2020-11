Da domenica visite guidate in streaming alla Rocca di Gradara con una guida interattiva

GRADARA - Visite guidate in streaming alla Rocca di Gradara per riscoprire il monumento più visitato della Marche, chiuso al pubblico dal 6 novembre a causa della pandemia. È l’iniziativa presentata oggi in diretta online da Gradara attraversp una conferenza stampa organizzata dal Comune di Gradara e Gradara Innova, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura. Il castello malatestiano è diventato il luogo prescelto per sperimentare, per la prima volta in Italia, una nuovissima tecnologia in grado di realizzare visite guidate e veri e propri tour didattico-educativi in streaming.

Interattività, multimedialità e semplicità sono le caratteristiche principali di questo sistema. L’utente potrà acquistare on line un biglietto virtuale e prenotare così una visita guidata reale con una guida in carne e ossa che lo attenderà nell’ora e nel giorno concordato all’ingresso della Rocca. Collegato dal pc o da mobile il visitatore, comodamente a distanza, avrà modo di seguire la guida che percorrerà fisicamente le sale e gli ambienti della fortezza. Ascoltando dalla viva voce della guida vicende e aneddoti sulla storia della Rocca e sui personaggi illustri che vi hanno abitato, in qualunque momento il visitatore avrà la possibilità di rivolgere domande e curiosità ma anche chiedere all’operatore di orientare l’occhio della telecamera su particolari delle architetture o degli arredi che suscitano il suo interesse.

Questo tipo di visite in streaming sono state pensate per essere effettuate anche in lingua straniera e realizzate su tematiche di particolare interesse. L’appuntamento con la prima guida in streaming è in programma domenica 29 novembre alle ore 18: i biglietti si potranno acquistare sulla piattaforma Mida Ticket. I posti saranno limitati per garantire ai partecipanti un alto livello di interattività. Le tariffe fino al 31 dicembre delle visite in streaming per singoli o gruppi variano da 6 a 8 euro a partecipante.

