PESARO Scatta una denuncia per uno degli assaltatori dei bus della Recanatese. E’ un ultra di 32 anni già colpito da Daspo, ma l’indagine non finisce qua e prosegue con l’identificazione degli altri complici. Ieri intanto è stato convalidato il fermo del tifoso vissino 19enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo le intemperanze nel campo del Benelli per i festeggiamenti del dopo partita. I fatti riguardano la turbolenta sfida tra Vis e Racanatese di domenica scorsa in cui le due squadre si giocavano la salvezza e la permanenza in C. Sul piano dell’ordine pubblico le conseguenze della fine dell’incontro, vinto dalla Vis, non sono state indolori.



La ricostruzione



In serata c’era stato un assalto ai quattro pullman della Recanatese, uno dei quali pieno di famiglie con bambini. Alcuni ultrà pesaresi hanno ordito un vero e proprio agguato, in quanto si erano appostati lungo il terrapieno che costeggia la corsia di ingresso del casello autostradale di Pesaro. Al passaggio dei pullman, li hanno bersagliati con lancio di pietre, fumogeni e petardi che hanno provocato la rottura di alcuni vetri, colpendo il pullman su cui viaggiavano le famoglie. Gli accertamenti eseguiti sul posto e le immediate indagini eseguite dagli uomini della Digos, hanno consentito di identificare e denunciare un 32enne pesarese, già noto alla giustizia e sottoposto al divieto di accesso agli impianti sportivi per precedenti condotte violente. L’uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, violazione del Daspo, lancio di petardi e di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive e violenza privata. Sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi per individuare i suoi complici, così come prosegue l’analisi di tutti i filmati per verificare se nelle condotte di altri soggetti siano rilevabili aspetti di rilevanza penale o amministrativa. Si valutano dunque anche altri Daspo.

Per quanto riguarda invece il 19enne arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale ieri, difeso dal legale Riccardo Piergiovanni, ha fornito al giudice la sua versione dei fatti. In pratica avrebbe detto di non aver riconosciuto gli agenti che erano in borghese e, vedendosi accerchiato, ha cercato solo di scappare pensando che potessero essere tifosi avversari. Ha chiesto scusa e capito il disvalore delle provocazioni attuate sotto la curva dei tifosi ospiti. Il fermo è stato convalidato e il giovane, che fino a ieri era agli arresti domiciliari, è stato rimesso in libertà. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma, il giudice si è riservato.



Cos’è successo



L’episodio contestato era avvenuto al termine della partita quando c’era stata l’invasione di campo coi tifosi vissini che hanno guadagnato il prato per festeggiare. Il 19enne, secondo l’accusa, è andato sotto il settore della tifoseria ospite per lanciare sfottò. Coperto da cappellino e travisato da una bandana aveva anche sventolato la cinghia dei pantaloni. Vista la situazione che stava diventando incandescente, gli agenti hanno cercato di far allontanare il ragazzo. Ma il 19enne si sarebbe divincolato per non farsi prendere, poi si è dato alla fuga. Identificato il giovane, martedì sera gli agenti della Questura hanno arrestato il ragazzo. Si è trattato di un arresto “differito”, una misura adottata per i disordini che si verificano durante le manifestazioni sportive.