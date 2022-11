Vis Pesaro al fianco delle donne e contro la violenza: domenica, allo stadio, ingresso speciale a un euro

PEsaro - Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia. Dall’inizio del 2022 è già capitato 77 volte. La tragedia di Anastasiia, la giovanissima mamma ucraina uccisa e gettata dentro una valigia in una campagna della periferia fanese, è solo l'ultima in ordine di tempo. «Queste sono notizie che non vorremmo mai leggere, né sentire. La società calcistica Vis Pesaro 1898 è con le donne, per le donne e contro ogni forma di violenza fisica e verbale - spiega la società biancorossa, con un progetto video a cura di Deborah Papisca - Per questo domenica 20 novembre, in occasione della partita in casa della Vis Pesaro, celebreremo il 25 novembre, giornata mondiale "Per l'eliminazione della violenza contro le donne"».

Mister David Sassarini

Ingresso al prezzo simbolico di un euro



«Istituzioni, associazioni e fondazioni uniti per prevenire e combattere una grave piaga sociale - continua la Vis Pesaro - per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi, per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, di ogni genere. In occasione della partita in casa della Vis Pesaro per tutte le donne il costo simbolico del biglietto di ingresso sarà di un euro. Ringraziamo la consigliera della Regione Marche Micaela Vitri e le assessore comunali Mila Della Dora e Camilla Murgia per il loro sostegno e sentita partecipazione».

Capitan Gavazzi e l'assessore Mila Della Dora

Guarda il video