Violento schianto fra 3 autovetture: ferito anche un bimbo di 5 anni

MONDAVIO Incidente stradale che ha visto tre auto e ben sette persone coinvolte, tra cui un bambino di 5 anni, ieri poco dopo mezzogiorno nel pieno centro della frazione di San Michele al Fiume.Secondo una prima ricostruzione del sinistro, sembra che la Nissan nera che procedeva in direzione di Marotta, nello svoltare a sinistra per entrare nella piazza del paese, si sia scontrata con un’Audi che viaggiava nel senso opposto di marcia. Quest’ultima, dopo l’urto sarebbe finita contro una Fiat 500.Sul posto sono intervenuti immediatamente per i rilievi di legge e regolare il traffico gli agenti della polizia municipale dell’Associazione media Valcesano di Mondavio, San Lorenzo in Campo e Monte Porzio, i vigili del fuoco e IL 118 di Marotta. Tanta paura ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta gravemente ferita. In tre, tra cui il bambino, hanno riportato traumi contusivi ed escoriazioni multiple, e sono stati trasportati all’ospedale Santa Croce di Fano. Gli altri contusi hanno declinato i controlli. Il traffico, inevitabilmente, per diversi minuti ha subito dei rallentamenti.