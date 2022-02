Gioca 4 euro e ne vince 20mila, la fortuna al 10eLotto premia un avventore di passaggio

SANT’IPPOLITO - Da paese degli scalpellini come da memoria storica a luogo baciato dalla dea bendata per Sant’Ippolito il passaggio si conferma fulmineo.

Sabato un uomo di passaggio alla rivendita di tabacchi Minimarket di Cristian Rosatelli al 10eLotto ha giocato quattro euro. Di botto ne ha vinti 20mila. Ha ringraziato felice se n’è andato in tutta tranquillità. Soddisfatto il titolare che non sa dare ulteriori particolari sul vincitore ma si dice contento per quello che è successo.

Nella frazione di Pian di Rose a settembre dell’anno scorso era salito alla ribalta della cronaca il bar Centrale per una vincita mozzafiato di 1 milione tondo tondo al Million day. Anche in quella occasione nessuno era riuscito ad individuare il superfortunato. Con ogni probabilità si era trattato di qualcuno di passaggio.

Più o meno come è successo nel centro storico santippolitese, come detto, sabato scorso. Se non fosse stato per il bollettino nazionale delle vincite divulgato come avviene di norma in pratica nessuno avrebbe saputo dei 20mila euro vinti che, comunque sia, ancor più se rapportati ai quattro euro giocati, rappresentano un gruzzoletto di tutto rispetto. Essere di passaggio nel paese degli scalpellini porta bene.

Per giocare al 10eLotto basta compilare la schedina scegliendo da 1 a 10 numeri dall’1 al 90. Si può giocare da 1 a 200 euro e l’estrazione avviene in diretta sullo schermo ogni 5 minuti. Come opzione si può scegliere il numero oro o doppio oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA