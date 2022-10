MOMBAROCCIO La dea Fortuna bacia Mombaroccio con la vincita più alta di sempre alla Bottega del Borgo. Ha giocato 30 euro, sabato sera, e ha vinto un 9 Oro da 50.000 euro al 10 e Lotto il super-fortunato, sbancando al wine bar ed emporio alimentare del centro storico. È caccia al nome. Ma le bocche sono cucite nel noto locale, da sempre meta di ciclisti dilettanti e appassionati delle due ruote che durante i loro tour nella provincia fanno tappa ai tavolini affacciati su piazza Barocci per rifocillarsi e fare quattro chiacchiere e un selfie con i titolari Filippo e Claudia Paolini.

«Se conosco il vincitore? Se è uno dei nostri ciclisti? - sorride Filippo, dell’azienda eno-gastronomica di famiglia che gestisce anche una ricevitoria, un tabacchi e l’unica edicola del paese - Mi sono fatto un’idea, ma non parlo, ho il segreto professionale. È stata la vincita più alta che abbiamo mai avuto nel nostro locale. Il giocatore ha azzeccato 9 numeri su 10 con l’Oro puntando un euro sull’estrazione, uno sul numero Oro e uno sul doppio Oro ai numeri 2, 6, 7, 16, 21, 40, 42, 51, 72, 74. Sono stati scommessi tre euro al giro per 10 giri, una puntata totale di 30 euro che ne ha fatti vincere al fortunato 50.000. Qui tutti stanno facendo supposizioni e chi arriva passa in rassegna i clienti con la passione per il gioco. Non si parla d’altro».

I precedenti della storica Bottega



Non è nuova alle vincite nelle lotterie la Bottega del borgo, unico baluardo commerciale rimasto nel centro storico e da tempo ”bikepointsosbar”, cioè tappa obbligata di circuiti ciclo-turistici, promossi da alberghi, agriturismo e strutture ricettive della provincia e della Romagna.

«Il 10 e Lotto premia le Marche - certifica Agipronews - a Mombaroccio è stato centrato un 9 Oro da 50.000 euro. L’ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno».