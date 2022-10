PESARO- Inutile girarci intorno, la chiusura di Strada Carloni per quattro mesi sarà un bello stress test per la viabilità cittadina: da una parte la necessità di accelerare o comunque di mantenere un buon ritmo per il cantiere della bretella di Muraglia, dall’altra il rischio calcolato di disagi comunque inevitabili che andranno a concentrarsi soprattutto sulla zona di via Trometta-via Fratti-via Flaminia come sfogo naturale del traffico diretto dall’interquartieri a Muraglia e viceversa.

Sembra quasi una beffa: per mesi via Fratti è stata martoriatissima con i lavori di Marche Multiservizi che sono proseguiti per mesi, è fresca di fine asfaltatura, ma i residenti non potranno tirare un sospiro di sollievo perchè dal prossimo fine settimana il traffico della zona ballerà ancora la rumba. La chiusura di Strada Carloni, nella zona della Baratoff scatterà venerdì prossimo, 14 ottobre, e andrà avanti fino ai primi giorni di febbraio. Che i primi giorni saranno caotici lo sa bene l’Amministrazione comunale che si sta portando avanti chiedendo alla ditta esecutrice dei lavori della bretella di collocare già dai prossimi giorni un’adeguata segnaletica di preavviso in alcune intersezione chiave con le indicazioni alternative.

I cartelli saranno collocati in tre rotatorie dell’interquartieri lungo via Pertini, nella rotatoria di via Trometta a Pantano, nella rotatoria del Lungogenica in via Lubiana, tra Strada Pantano Castagni e via Pertini, alle intersezioni tra via Lombroso e via Guerrini, via Flaminia e via Fratti, via Fratti e via Tumiati e lungo la strada statale 16 dove a Fosso Sejore si interseca con la provinciale 25 del colle Ardizio. Questo per quanto riguarda l’immediato per cercare di decongestionare il più possibile il traffico e non far cogliere impreparati i conducenti dei mezzi in transito. In prospettiva la chiusura di Strada Carloni può però rallentare un altro progetto atteso da tempo, ovvero la pista ciclabile di via Fratti. Per il momento finisce in prudente stand-by come riferisce l’assessore Enzo Belloni dopo un confronto con i tecnici del Comune. «L’intervento su via Fratti è già finanziato con 500mila euro e pronto a partire – spiega l’assessore Belloni – stiamo valutando però se e come dar corso al cantiere. Le procedure di gara sono state concluse e abbiamo già il nome dell’impresa selezionata, ma prima di procedere oltre dobbiamo prendere un po’ di tempo per valutare come sarà l’impatto su via Fratti della chiusura di Strada Carloni, soprattutto i primi giorni saranno determinanti. Ci prendiamo il tempo necessario, coinvolgendo anche l’impresa individuata, per stabilire come procedere». L’avvio di un cantiere porta infatti conseguenze sulla sede stradale interessata: restringimenti di carreggiata, area lavori da delimitare, traffico da regolamentare, ma il tutto diventa più complesso se il tratto in questione è gravato da un surplus di mezzi in transito.

«Importante - prosegue Belloni - sarà il confronto con la ditta. E’ possibile anche che l’area cantiere per la ciclabile venga rimodulata e divisa in più step per non interferire con la modifica alla viabilità. Tutto per evitare un sovraccarico di mezzi al lavoro e rallentamenti alla circolazione, che già andrà inevitabilmente sotto stress, almeno nel primo periodo». La pista ciclabile interessa il tratto che da via Fratti arriva a via Belgioioso e prevede una rotatoria all’altezza di via Madonna di Loreto dell’incrocio. Belloni sceglie di aspettare la fine del mese per capire sviluppi e correttivi da apportare alla viabilità. «Se ciò non crea interferenze – rimarca Belloni – siamo pronti a partire con i lavori prima delle festività natalizie, altrimenti se ne parla nei primi mesi del nuovo anno, contestualmente allo stato di avanzamento del cantiere di Autostrade».