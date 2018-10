Il carnevale di Veracruz dedica un carro allegorico alla manifestazione di Fano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Veracruz e Fano insieme. Nasce un rapporto di amicizia con lo storico porto messicano. Il Carnevale di Veracruz festeggerà infatti i 500 anni di storia dal 27 febbraio al 5 marzo prossimi ed è previsto che proprio in quei giorni le autorità messicane ospitino un delegato della Carnevalesca e un rappresentante del nostro Comune.Sfilerà un carro allegorico dedicato alla città di Fano, ispirato ad alcuni dei suoi simboli più importanti come l’Arco d’Augusto, il Lisippo e la Dea Fortuna. Non poteva mancare la maschera del Vulòn. Inoltre l’ambasciata del Paese centramericano ha fornito i contatti di alcune comunità messicane in Italia: ballerini e mariachi che potrebbero sfilare durante il Carnevale di Fano 2019 di fronte al carro dedicato alla grande pittrice Frida Kahlo. L’ambasciata si occuperà inoltre di pubblicizzare le sfilate fanesi attraverso i propri canali.«Una collaborazione senza precedenti – afferma Maria Flora Giammarioli, presidente della Carnevalesca – tra il Carnevale più antico d’Europa e il Carnevale più antico d’America». Il tratto d’unione fra le due manifestazioni è Daniele Carboni, direttore organizzativo della Carnevalesca dopo lo scambio quest'anno con il carnevale di Cuba.