Vento forte e cielo nero, il mare arriva fino alla sesta fila di ombrelloni: fuggi-fuggi da Pesaro a Palombina. Nuovo evento estremo. Foto e video

PESARO - Tutto in pochi secondi. Il cielo che diventa nero, che si gonfia di cattiveria, e il vento che inizia a soffiare fortissimo. Poi, il mare che di punto in bianco sale, come fosse un'onda anomale, e arriva a mangiarsi diverse file di ombrelloni: tre in zona Sottomonte, a Pesaro, dove la profondità dell'arenile è più ampia, almeno 6 invece negli stabilimenti di viale Trieste.

Siamo di fronte a un downburst?

L'evento, estremo, forse un downburst (forte corrente d'aria discendente da un cumulonembo, spesso associata a temporali intensi ma non in questo caso ma che anni fa aveva scombussolato Fano per alcuni minuti), si è verificato da Pesaro a Palombina (spiaggia nord di Ancona), toccando anche Senigallia esattamente un quarto d'ora dopo Pesaro (a Pesaro l'evento si è sviluppato alle 17.30, a Senigallia alle 17.45).

Tutto senza preavviso, come accaduto 24 ore prima con la maxi grandinata (con chicchi grossi come palline da golf) che ha devastato parte della Valcesano.

Dopo 20 minuti era tutto finito, o quasi.

Il fuggi-fuggi dalla spiaggia

In breve tempo si è scatenato il fuggi-fuggi, anche perché nessuno aveva ben chiaro cosa stesse accadendo e, soprattutto, che evoluzione potesse esserci di lì a poco. Il vento, fortissimo, è stato avvertito anche nel primo entroterra pesarese. Probabile, ma a riguardo non ci sono ancora conferme, che si sia sviluppata una tromba d'aria in mare, a largo di Pesaro, e quello che è arrivato sulla costa sia stato - per fortuna - solo la sua coda finale.