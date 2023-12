ANCONA Il forte vento che stamattina (2 dicembre) si è abbattuto sulle Marche ha lasciato in segno. In particolare in alcune zone. A Pesaro, ad esempio, tanti motorini sono stati "scavallettati" dalle raffiche cadendo in strada (alcuni di questi hanno riportato forti danni). Questa la brutta sorpresa che i proprietari si sono ritrovati al risveglio.

GUARDA LE FOTO: Allerta meteo del 2 dicembre: il forte vento ha creato disagi in varie zone delle Marche. Rami in strada e alberi caduti

Decorazioni natalizie rovinate

Ad Ancona, invece, ad avere la peggio sono state decorazioni e allestimenti natalizi (tra piazza Cavour e piazza Stamira) rovinati e danneggiati dalle folate che hanno interessato il capoluogo. Colpiti anche i dehors di alcuni bar.