Variante di Gimarra, progetto da 25 milioni (con due gallerie) per non perdere i fondi statali: 5 li finanzia il Comune di Fano

FANO - L’amministrazione comunale di Fano insiste sulla variante di Gimarra, per completare la strada interquartieri, con l’intenzione di non perdere il finanziamento statale di 20 milioni di euro, reso disponibile dal protocollo d’intesa firmato con la Regione nel 2018.

Perciò, ieri, in giunta è stato approvato il nuovo progetto della strada, che gode del consenso della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, per una spesa di poco superiore a 25 milioni di euro, di cui 5 finanziabili dal Comune con l’avanzo di amministrazione o con un mutuo.

Il decreto Aiuti

In questo modo la giunta Seri conta di rientrare in extremis nella proroga fino al 30 giugno 2023 per l’affidamento dei lavori prevista dal cosiddetto decreto Aiuti (decreto legislativo 50 del 2022) per le opere infrastrutturali del valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni. Infatti, il Comune ormai ha sforato, dopo la prima proroga di un anno concessa per il Covid-19, la scadenza della fine del 2022 per assegnare l’appalto relativo ai fondi di coesione e sviluppo infrastrutture 2014 - 2020, con la conseguenza di dover restituire il finanziamento.

Un epilogo che intaccherebbe irrimediabilmente la credibilità del sindaco Massimo Seri e dell’intera sua amministrazione comunale, essendo trascorsi in modo improduttivo per la gestione dei fondi 4 anni e mezzo e costituendo quei 20 milioni di euro per la viabilità il più rilevante finanziamento mai ottenuto dal Comune e dalla città di Fano.

Un primo no del Ministero

Ora sull’aspettativa della giunta Seri incombe un primo no del Ministero delle infrastrutture alla proroga, comunicato sulla base del progetto da 20 milioni con il quale a novembre era stata istruita la richiesta attraverso la Regione; istanza rinnovata da un paio di settimane prevedendo il supplemento di finanziamento del Comune. A dare forza alla pratica, sulla base della tesi che quanto stabilito dal decreto Aiuti è un diritto e non una facoltà, la giunta comunale fa sapere che il nuovo progetto della strada interquartieri, su cui «la Soprintendenza ha espresso parere favorevole», passerà in consiglio comunale il 22 dicembre prossimo.

Ecco il nuovo tracciato

Ma ecco il nuovo tracciato «che migliorerà la vivibilità, la qualità viaria e consentirà un più agevole deflusso di traffico della città valorizzando il centro storico - sottolinea una nota della giunta comunale -. Il percorso indicato parte dalla rotatoria di via Aldo Moro e prosegue fino alla statale 16 attraverso un nuovo ponte sul torrente Arzilla nei pressi del circuito Marconi. Una volta raggiunta l’ex chiesa del Carmine, il collegamento, attraverso una serie di due gallerie artificiali di 80 e 70 metri, si congiunge alla statale 16, evitando quindi interferenze con il quartiere residenziale di Gimarra che trarrà grande beneficio dall’opera. Tale soluzione viene definita dalla Soprintendenza come la più rappresentativa, che salvaguarda convenientemente il contesto paesaggistico interessato dall’iniziativa. In relazione alla minor entità di movimentazione di terreno, tale progetto risulta adeguato anche sotto il profilo della tutela archeologica».

Un passo avanti e due indietro

Peccato, però, che in questo modo si perda il collegamento a Belgatto con le opere compensative della terza corsia dell'A14, che avrebbe consentito di progettare un percorso urbano alternativo alla statale 16, integrato con l’auspicata variante a Sud. Come dire un passo avanti e un altro (o meglio due, considerando la prospettiva) indietro.